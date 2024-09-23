Кандидат в американские президенты утверждает, что на этом все его попытки вернуться в Белый дом закончатся. Однако сам он надеется на победу уже в этом году.

Запланированные на ноябрь президентские выборы в Соединённых Штатах Америки являются второй попыткой кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа вернуться в Белый дом. На текущий момент социологические опросы не могут спрогнозировать однозначного фаворита американцев, а разница в голосах между кандидатами варьируется в 1 - 3%.

На фоне этого американская журналистка Шэрил Аткинском в эфире телепрограммы Full Measure спросила политика, планирует ли он пытаться переизбраться на пост американского президента в 2028 году, если потерпит поражение на предстоящих выборах.

Трамп утверждает в отсутствии намерений баллотироваться вновь при таком раскладе, подчеркнув, что на этом всё закончится. В то же время политик надеется на успех. Можно отметить, что до этого он опровергнул планы баллотироваться в 2028 году даже в случае победы на ноябрьских выборах.

Ранее Дональд Трамп отказался от второго раунда дебатов со своим основным оппонентом Камалой Харрис, заверив, что он уже одержал победу на теледебатах и не видит смысл давать демократу шанс на реванш.