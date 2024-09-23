Проще говоря, Тель-Авив планирует нанести удар по боеспособности ливанской группировки.

После того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о новой военной операции против ливанской шиитской группировки «Хезболла», дислоцирующейся на южном участке территорий Ливане, израильская армия начала массированно обстреливать ливанские земли, нанося удары по местам дислокации полевых командиров и функционеров организации, а также пусковым установкам, из которых обстреливаются израильские территории.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские военные продолжат действовать против ливанских шиитов, пока не будут достигнуты все поставленные цели. Основной целью является создание безопасного пространства на северном участке израильских территорий, чтобы израильтяне смогли вернуться в свои дома.

По словам израильского министра, для этого Тель-Авив задействует все необходимые средства. Он подчеркнул, что «Хезболла» уже начали ощущать на себя некоторые возможности израильской армии, применяемые против них.

Стоит отметить, что Ливан также продолжает наносить удары по израильским территориям, но у Израиля больше ресурсов для отражения вражеских обстрелов, плюсом к этому идёт имеющаяся у страны американская авиация, которая эффективно поражает пусковые установки ливанских сил.