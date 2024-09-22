С соответствующим обращением они обратились к российским властям.

Издание «РИА Новости» сообщает, что представители движения «Талибан» планируют принять участие в запланированном с 22 по 24 октября саммите экономического сообщества БРИКС в Казани. На данное мероприятие хотят направить делегацию Афганистана, включая заместителя премьер-министра страны (лидер политического крыла движения) Абдула Гани Барадара. По данным издания, соответствующее обращение было отправлено министром промышленности и торговли Нуриддином Азизи помощнику российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрию Ушакову.

Российское издание также привело заявление председателя Российского делового центра в Афганистане Рустама Хабибуллина, который подтвердил, что «Талибан» намерен посетить саммит БРИКС в Казани с 22 по 24 октября, направив на мероприятие высшее руководство страны.