До этого в Вашингтоне говорили, что нарастающая военная активность в регионе не вызывает поводов для беспокойства.

Недавно заместитель пресс-секретаря Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх прокомментировала совместные военные учения Китая и Россия недалеко от берегов Аляски, сообщив, что в Пентагоне не видят «всплеска» военной активности и, соответственно, причин для обеспокоенности тоже.

Впрочем, как пишет издание Politico, даже несмотря на это, Соединённые Штаты Америки решили ввести дополнительные силы в регион, нарастив своё присутствие путём отправки к берегам эсминца USS Sterett и подразделения, оснащённого ракетной системой большой дальности. Помимо этого дислоцируемая на Аляске эскадрилья истребителей была приведена в состояние повышенной готовности.

Сенатор-республиканец от штата Аляска Дэн Салливан в комментарии изданию выразил беспокойство в связи со сложившейся ситуацией в регионе, подчеркнув, что Россия и Китая стали намного чаще проводить совместные манёвры.

Politico также отметили, что в Вашингтоне всё же испытывают определённую обеспокоенность по поводу военной активности Москвы и Пекина. Американские власти считают, что военные действия недалеко от Аляски повышает военную напряжённость в регионе.