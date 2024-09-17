За последнее время Россия и Китай активизировали учения недалеко от берегов Аляски.

Недавно Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщало о неожиданных учениях Китая и России возле берегов Аляски. При этом в Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки заверили, что не видят в этом потенциальной угрозы, но продолжат отслеживать ситуацию.

В этот раз заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх прокомментировал нарастающую активность российской авиации возле побережья Аляски. Она сразу отметила, что не считает это «всплеском» активности. По её словам, подобные действия со стороны российских являются обыденными для Пентагона.

Американский чиновник подчеркнула, что на текущий момент Пентагон не видит угрозы в действиях Москвы. Военные страны по-прежнему отслеживают учения у своих границ, проводимые Россией и Китаем.

Ещё в июле NORAD сообщало о перехвате двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и китайских самолётов Н-6 (лицензионная копия бомбардировщика-ракетоносца Ту-16), которые оставались в международном воздушном пространстве, отслеживались американскими силами противовоздушной обороны и не входили в воздушное пространство Соединённых Штатов Америки или Канады.