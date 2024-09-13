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Nacvark
Libertarion: Telegram начал сотрудничать с властями Франции после ареста Павла Дурова
На фоне этого, следователи начали возобновлять давние дела, связанные с мессенджером.

После того, как основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram задержали во Франции, он остался пребывать в стране в рамках судебного надзора, согласился внести залог в пять миллионов евро и продолжает регулярно, два раза в неделю, отмечаться в местном комиссариате.

Издание Libération пишет, что после ареста бизнесмена команда Telegram начала активно сотрудничать со следственными органами Франции. В мессенджере начали отвечать на запросы французских правоохранительных органов касаемо дел, связанных с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Таким образом местные власти получают возможность идентифицировать подозреваемых в совершении преступлений, связанных с растлением несовершеннолетних. 

Глава отдела по борьбе с киберпреступностью во Франции Иоганна Брус отметила, что на фоне выхода сотрудничества с Telegram на новый уровень, двери действительно начали открываться. Органы прокуратуры Франции, воспользовавшись случаем, начали призывать следственные органы возобновлять давние замороженные дела, связанные с Telegram, чтобы иметь реальную возможность раскрыть их.

Федеральная прокуратура Бельгии в разговоре с журналистами Libération также подтвердила, что Telegram стал более склонен к сотрудничеству с системой правосудия, чем это было раньше.

#telegram #павел дуров
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