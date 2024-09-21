Он пообещал не менять свою позицию по этому поводу.

Ещё с прошлого года украинские власти просят Германию поставить Вооружённым силам Украины немецкие дальнобойные ракеты Taurus, которые позволяют поражать цели на расстояние до 500 километров. Немецкий канцлер Олаф Шольц тогда чётко дал понять, что не планирует поставлять данные ракеты, поскольку их использование требует привлечения немецких специалистов, а это, соответственно, приведёт к вмешательству Берлина в российско-украинский конфликт.

В этот раз Шольц решил напомнить, что в Берлине выступают категорически против поставок Taurus украинской армии. Он подчеркнул, что на него оказывают давление по этому вопросу, но он не собирается поставлять ракеты, способные долететь до Москвы.

Немецкий канцлер заверил, что не собирается менять свою позицию по данному вопросу в будущем. Стоит напомнить, что изначально Олаф Шольц также выступал против поставок немецких танков Leopard, но в том случае речь шла об оружии меньшей смертоносности и без прямого вмешательства немецких властей в ход боевых действий.

Стоит напомнить, что несколько дней назад в Европейском парламенте приняли резолюцию, в которой призвали снять ограничения для Киева на удары вглубь России и ускорить поставки немецких ракет Taurus.