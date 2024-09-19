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Nacvark
Трамп сообщил о возможной встрече с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Владимир Зеленский планирует представить ему свой план победы.

Известно, что в Киеве разработали некий «план победы», который планируют представить действующему американскому президенту Джо Байдену и кандидатам на этот пост от Демократической и Республиканской партий - Камале Харрис и Дональду Трампу. В Вашингтоне уже оценили положительно данный документ, хотя позже выяснилось, что полноценно с ним никто ещё не ознакомился.

Предполагается, что Зеленский посетит заседание Генеральной Ассамблеи Организации объединённых наций в Нью-Йорке уже 25 сентября, где как раз таки и встретится с американскими политиками.

Дональд Трамп в разговоре с журналистами Reuters подтвердил, что, скорее всего, проведёт встречу с Владимиром Зеленским. Примечательно, что украинские власти добивались этой встречи до этого, но Трамп отказывал, объясняя нежеланием вмешиваться в сотрудничество между Киевом и действующей Администрацией Джо Байдена.

Что касается встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом, то пока непонятно, будет ли она проведена. В Белом доме не готовы объявить о запланированной между лидерами стран встрече - сообщил Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби

#украина #сша #трамп
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