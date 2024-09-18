Данный план предполагает получение ВСУ разрешения на удары вглубь России.

На прошлой неделе Владимир Зеленский уведомил о разработке «плана победы» Украины, который будет представлен во время 79-й Генеральной Ассамблеи Организации объединённых наций и передан американскому президенту Джо Байдену, а также политикам Камале Харрис и Дональду Трампу. Пока достоверно неизвестно, в чём заключается суть плана, но про уступки перед Россией или прекращение огня речи не идёт.

Постоянный представитель Соединённых Штатов Америки при Организации объединённых наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтону уже известен план Зеленского. Более того, по её словам, изложенный Киевом план предполагает стратегию, которая может работать.

Американский дипломат добавила, что данный документ будет обсуждён в Нью-Йорке всеми главами государств, которые будут присутствовать на запланированной встрече Генеральной Ассамблеи. Конкретно американские власти поддерживают продвижение данного плана.

Примечательно, что, как говорил Сергей Лещенко, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, основой плана Зеленского является снятия ограничений на удары вглубь российских территорий поставляемым западным вооружением. При этом в Вашингтоне утверждают, что по-прежнему не меняют свою позицию касаемо ударов вглубь России.