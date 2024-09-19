Он обвинил организацию в том, что она не исполнят свои обязательства перед Ереваном и не даёт ответы на поставленные армянскими властями вопросы.

В феврале 2024 года власти Армении официально объявили о приостановлении членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), тем самым заморозив финансирование нужд оборонного блока и участие в его деятельности. Уже в июне премьер-министр страны Никол Пашинян не исключил полноценный запуск Ереваном процедуры выхода из ОДКБ.

В этот раз Никол Пашинян, выступая на Втором армянском саммите, заявил, что ОДКБ не только не выполняют свои обязательства перед Арменией (речь о защите армянских интересов перед в регионе), но и создают угрозу для суверенитета и государственности его страны. По этой причине по поводу восстановления отношений между армянскими властями и оборонным блоком возникло много обсуждений.

По словам главы армянского правительства, в Ереване готовы восстановить своё членство только в случае, если оборонный предоставит ответы на подняты армянскими властями вопросы по поводу функций ОДКБ в стране. Он подчеркнул, что вопросы были поставлены ещё несколько лет назад, но ответы получены не были и, очевидно, в будущем прогресса в этом направлении не будет.

Пашинян заключил, что чем больше руководство оборонного блока тянет с ответами на поставленные Ереваном вопросы, тем больше Армения приближается к точке невозврата, когда ни у кого не будет легитимного права обвинить страну в чём-либо. Таким образом политик, скорее всего, хотел намекнуть на выход Армении из ОДКБ, ведь в таком случае как раз таки все претензии к Еревану по членству в организации будут аннулированы.