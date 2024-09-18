По этой причине Киев, скорее всего, воздержится от использования западных самолётов в рискованных миссиях.

В конце июля Военно-воздушные силы Украины получили американские истребители F-16 в небольшом количестве. Западные самолёты уже удалось применить для усиления противовоздушной обороны, но один такой вылет привёл к гибели украинского пилота Алексея Меся в звании полковника, причём о причинах крушении его воздушного судна до сих пор нет официально подтверждённой информации.

Командующий Военно-воздушными силами Армии Соединённых Штатов Америки в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Военно-воздушные силы Украины, вероятнее всего, воздержатся от применения F-16 при выполнении наиболее рискованных миссий. По мнению американского генерала, связано это с тем, что украинские пилоты являются новичками и недостаточно опытны, чтобы использовать западные самолёты для выполнения опасных боевых задач. Однако он подчеркнул, что окончательное решение остаётся все равно за Киевом.

Джеймс Хекер также добавил, что Пентагон предложил Киеву помощь в расследовании августовского крушения F-16. Пока что украинские власти не приняли предложение Вашингтона оказать содействие в выяснении обстоятельств и причин авиакатастрофы.

Что касается обучения обслуживающего американские истребители персонала, он подтвердил, что инструкторы резюмируют о их успехах в обучении. Причём подготовку удаётся завершить достаточно быстро, хотя из-за ограниченности учебной миссии, со временем обучения возникают проблемы, которые решаются благодаря сформированной коалиции стран, обучающих украинских военных эксплуатации F-16.