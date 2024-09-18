Этому заявлению предшествовала информацию Bild о готовности украинских властей пойти на уступки перед Россией, чтобы заморозить конфликт.

Недавно Владимир Зеленский сообщил о разработке «плана победы» Украины в российско-украинском конфликте, который он планирует представить американскому президенту Джо Байдену и политикам Камале Харрис и Дональду Трампу. Позже издание Bild, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что в этом документе Киев рассматривает возможность территориальных уступок перед Россией, чтобы завершить боевые действия и установить режим прекращения огня на определённых участках зоны боевых действий.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал информацию, опровергнув готовность правительства идти на прекращение боевых действий, передачу территорий России или других вариантов с заморозкой конфликта. По его словам, в Киеве рассматривают только вариант с украинской победой.

Подоляк подчеркнул, что замораживание боевых действий лишь усугубит ситуацию, поскольку за время заморозки российская армия будет иметь возможность нарастить свои военные ресурсы. Стоит отметить, что российские власти также выступают против прекращения огня, опасаясь, что Киев использует мирное время для усиления своей армии.

Михаил Подоляк не объяснил, в чём заключается именно обещанный Западу «план победы», но упомянул важность оказания сильного давления на Москву, чтобы вынудить российских властей пойти на украинские переговорные условия. Вполне вероятно, что речь идёт об усилении именно общественного давления на правительство, то есть, попытки ухудшить жизнь россиян, чтобы те выступали за скорое завершение боевых действий. Не исключено, что разрешение на удары западным оружием вглубь России необходимо Киеву для того, чтобы совершать удары по энергетической инфраструктуре страны.