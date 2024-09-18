Он также призывает страны Запада нарастить военную помощь Киеву.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью Литовскому национальному телевидению (LRT) призвал смотреть на сложившуюся ситуацию в зоне боевых действий реалистично и не ожидать завершение российско-украинского конфликта ни в 2024, ни в 2025 году. Он признал, что боевые действия вряд ли завершатся в ближайшее время.

Нидерландский министр также обратился к странам, оказывающим помощь Вооружённым силам Украины, призвав нарастить поддержку Киева как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. При этом он подчеркнул, что необходимо оставаться реалистами и не надеяться на резкие изменения на поле боя в пользу украинской армии.

По его мнению, если страны Запада возложат на действия Киева ложные ожидания, то в конечном итоге европейский народ разочаруется реальным положением украинских войск, а это может сказаться на оказании военной помощи.

В то же время Рубен Брекельманс отметил, что Россия является «безусловно мощной» и способна вести активные боевые действия на протяжении долгого времени, когда у Вооружённых сил Украины возникают трудности в обороне своих территорий. Он добавил, что необходимо помнить о наличии у Москвы ядерного оружия.