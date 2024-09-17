Стоимость одного такого беспилотника оценивается в 30-60 миллионов долларов.

После того, как Израиль начал противостоять ХАМАС в секторе Газа, перейдя в режим наземной операции, находящиеся в Йемене хуситы, контролирующие большую часть крупных населённых пунктов в стране, объявили о поддержке палестинского движения. Они начали блокировать гражданское судоходство в Красном море и наносить удары по израильским территориям и находящимся в регионе американским судам.

Представитель движения йеменских хуситов Яхьи Сари заявил, что всего за неделю им удалось сбить над городом Дамар (юго-запад Йемена) три американских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппарата MQ-9 Reaper. По его словам, всего с 7 октября 2023 года их движению удалось перехватить десять беспилотников американского производства.

Не уточняется, каким именно оружием был поражён американский беспилотник, но, скорее всего, в этом хуситам помогли иранские системы противовоздушной обороны, поскольку хуситы получают военную помощь от Ирана.

MQ-9 Reaper производства американской компании General Dynamic используется преимущественно в разведывательных целях, его также применяет американская армия в акватории Чёрного моря, в пределах установленных международным правом границ. Стоимость одного такого беспилотника составляет от 30 до 60 миллионов долларов, всего их было выпущено более 270 единиц. Оборонные заказы на их производство продолжают размещаться Пентагоном.