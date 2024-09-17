Страна выделит 50 миллионов евро в этом году и столько же в следующем.

После того, как усилия стран Европейского союза по закупке артиллерийских снарядов у компаний, расположенных в Европе, не позволила удовлетворить потребности Вооружённых сил Украины в боеприпасах, власти Чехии объявили о своей инициативе, в рамках которой украинские союзники профинансировали закупку снарядов за пределами европейского континента. Несмотря на то, что изначально некоторые страны, например Франция, не разделяли эту идею, она оказалась успешна и позволила Киеву получить большое количество боеприпасов.

Позже чешские власти объяснили, что их инициатива доказала присутствие в мире достаточного количества артиллерийских снарядов для Украины, но подчеркнула нехватку финансирования на эту цель. Иначе говоря, европейские страны выделяют недостаточно денег на покупку боеприпасов для украинской армии, некоторые страны Европы и вовсе не выделили ни доллара.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава поддержит «чешскую инициативу» и профинансирует в этом году закупку боеприпасов для Киева на 50 миллионов евро. В следующем году польские власти выделят ещё 50 миллионов евро под эту цель.

Польский министр отметил, что есть технические, административные и правовые вопросы, которые пока не позволяют профинансировать закупку снарядов. Однако он заверил, что его ведомство свою часть работы сделало, а другие министерства работают над этим, но в конечном итоге, решение обязательно будет принято.

Ранее стало известно, что Польша выделит Украине кредит на 100 миллионов евро для ремонта поставленной западной военной техники на польских оборонных предприятиях.