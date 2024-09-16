Деньги можно потратить на ремонт как советской, так и западной бронетехники.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам прошедшей пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Варшава готова выделить Киеву кредит на 100 миллионов евро, которые можно будет потратить на ремонт военной техники на польских оборонных заводах. Он отметил, что сделка уже согласована между министрами финансов стран.

По словам польского министра, Польша поставила Украине более 400 единиц военной техники, среди которой - танки Т72, РТ-92 и Leopard 2. Помимо этого украинская армия использует в зоне боевых действий самоходные артиллерийские установки Krab, переносные зенитные ракетные комплексы Piorun и другие средства противовоздушной обороны польского производства.

Вся вышеуказанная техника в ходе боевых действий может подвергаться повреждениям и её ремонт возможен на специализированных предприятиях в Польше. Для этого польское правительство утвердило Киеву 100-миллионный заем, воспользоваться которым украинские власти могут в любой момент.

Стоит понимать, что раз ремонт будет происходить на польских территориях, соответственно, выделенные 100 миллионов евро фактически инвестируют в местные предприятия, а часть из них и вовсе вернётся Польше в виде налогов от оборонных компаний.