Она сконструирована в соответствии с проектом «Вирджиния».

Военно-морские силы Соединённых Штатов Америки ввели в эксплуатацию новую атомную подводную лодку типа «Вирджиния», спустив её на военно-морской базе Эрл в штате Нью-Джерси. Субмарина получила официальное наименование USS New Jersey и прозвище «Девушка из Джерси».

Тип «Вирджиния» - многоцелевая атомная подводная лодка, предназначенная для борьбы с субмаринами на глубине и проведения прибрежных операций. Спроектирована в конце 80-х - начале 90-х, пришла на замену подводной лодке «Лос-Анджелес». Запланирован спуск на воду 66 субмарин данного типа, на текущий момент введены в эксплуатацию более двадцати.

Подводная лодка имеет длину 115 метров, погружается на глубину более 250 метров и развивает скорость выше 26 узлов. Экипаж может состоять из 135 человек.

Примечательно, что данная субмарина спроектирована с учётом снятия в 2010 году запрета на пребывания женщин на подводных лодках. Таким образом в туалетах и спальнях обустроены все условия для того, чтобы женский пол мог выполнять воинские обязанности, учитывая все физиологические особенности. В пример приводится доступ к верхним койкам и устройствам на высоте, который адаптирован под рост женщин.