Они призывают британских властей не медлить в том, что необходимо Киеву сейчас.

На текущий момент Соединённые Штаты Америки не меняют свою позицию по применению Вооружёнными силами Украины поставляемого западного оружия для ударов вглубь России. Как пишет издание The Times, американский президент Джо Байден принял решение отложить этот вопрос до момента встречи с Владимиром Зеленским, который пообещал предоставить «план победы».

По данным издания, британские топ-политики, до этого занимавшее посты в правительстве Великобритании, начали призывать премьер-министра страны Кира Стармера принять решение о разрешении Киеву на удары вглубь российских территорий при помощи британских ракет Storm Shadow. В числе сторонников данного решения бывший премьер-министр Борис Джонсон и экс-министры обороны Грант Шэппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордонт и Лиам Фокс.

Политики считают, что пока Лондон дожидается одобрения от Вашингтона, британские власти поддаются бездействию и подвергают Украину опасности. Их также удивило, что во время прошедшей 13 сентября встречи американского президента Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером не было принято хотя бы какое-то решение по снятию ограничений с дальнобойности украинских ракет.

Стоит отметить, что для применения решений касаемо Storm Shadow необходимо разрешение Вашингтона, поскольку британская ракета использует американские технологии. Однако, как подчёркивает The Times, есть возможность не согласовывать это решение с американскими властями, но тогда придётся при наведении использовать GPS-данные, которые российские системы радиоэлектронной борьбы успешно подавляют. В случае же, если получится добиться разрешения от Вашингтона, ракеты могут наводиться по навигационным данным Соединённых Штатов Америки, а это обеспечит более эффективное их применение.