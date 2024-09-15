Он требует привлечь к ответственности всех виновных.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц выступил с заявлением, в котором призвал наказать всех ответственных за диверсию на «Северных потоках» в сентябре 2022 года. Он отметил достигнутое следствием серьёзное продвижение по делу, речь идёт о подозрении украинских граждан, занимавшихся на территории страны дайвингом, и, возможно, причастными к подрыву газопроводов во время очередного погружения.

В этот раз немецкий канцлер, выступая перед гражданами в городе Пренцлау (земля Бранденбург), обратился к правоохранительным органам, в частности Генеральной прокуратуре Германии, с призывом провести непредвзятое расследование по делу о подрыве «Северных потоках», без учёта интересов какой-либо стороны.

Примечательно, что в данном призыве Шольц упомянул диверсию на газопроводах в контексте террористического акта.

Олаф Шольц также подчеркнул, что проводимое по данному вопросу расследование должно быть абсолютно ясным, чтобы позволить привлечь к ответственности всех причастных, кого удастся арестовать на территории Германии. Стоит отметить, что украинские дайверы, на имя которых выдали ордер на арест, уже покинули немецкие территории.