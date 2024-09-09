В Берлине считают организованную диверсию преступлением.

Ряд стран считают, что организованная диверсия на первой и второй ветке газопровода «Северный поток» не является преступлением, даже если причастность Украины к этому инциденту будет доказана. Объясняется это тем, что объект имеет стратегическое значение и по сути может справедливо считаться военной целью. Тем не менее, в Германии не согласны с такой позицией и считают подрыв газопроводов преступлением.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает за отсутствие секретности по делу об организованной диверсии на «Северных потоках» и пообещал наказать всех ответственных за её организацию. Он отметил, что его радует серьёзное продвижение по делу, которое совершили правоохранительные органы и генеральный прокурор страны.

При этом глава немецкого правительство не ответил на вопрос, не упало ли его доверие к украинским властям после того, как стало известности о причастности украинских граждан и, соответственно, спецслужб Украины, к организации диверсии на газопроводах.

Стоит напомнить, что недавно Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, имеющего украинское гражданство. Предполагается, что ряд украинских граждан совершили диверсию, прикрепив взрывное устройство к элементу ветки газопровода во время очередного погружения на океаническое дно.