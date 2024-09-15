С соответствующей инициативой выступил Рольф Мютцених.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что сейчас настал тот момент, когда есть наибольшая возможность достичь мирного урегулирования российско-украинского конфликта, поэтому следует делать шаги в этом направлении. Никаких конкретных предложений политик не озвучил.

Вчера председатель парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (правящая партия страны, куда входит Шольц) Рольф Мютцених в интервью местному изданию Rheinische Post заявил, что сейчас настало время для обсуждения Западом мирного урегулирования украинского кризиса.

По словам немецкого политика, западные страны могли бы инициировать создание контактной группы, направленной на начало процесса по мирному урегулированию конфликта. Он считает, что такая группа могла бы сыграть немаловажную роль в качестве посредника во время переговоров по завершению боевых действий.

Стоит отметить, что это не первое заявление Мютцениха подобного рода. В марте этого года он предлагал разработать план по заморозке российско-украинского конфликта, чтобы разрядить обстановку в мире. При этом он поддержал оказываемую Берлином военную помощь Киеву.