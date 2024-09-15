Российский президент предупреждал, что такой шаг будет говорить о прямом вмешательстве Запада в этот конфликт.

Несколько дней назад российский президент Владимир Путин предупредил Запад, что если они разрешат Вооружённым силам Украины наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь России, это будет означать прямое вмешательство Соединённых Штатов Америки и стран Европейского союза в российско-украинский конфликт, за чем последует соответствующий ответ.

Издание Reuters узнало у западных аналитиков, каким может быть ответ Москвы, если Запад всё же осмелится на такой шаг.

Сотрудник Института исследований проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете Ульрих Кюн считает, что российские власти, как вариант, могут принять решение о проведении испытаний тактического ядерного оружия в восточной части страны. Это станет первыми за более чем 30 лет испытанием российского ядерного оружия. Нюанс в том, что таким образом Кремль фактически нарушит ряд договорённостей с Западом, а западные страны, в свою очередь, не побрезгуют нарушить их в ответ.

Аналогичного мнения придерживается и австрийский политолог Герхард Манготт, специализирующийся на вопросах этой темы. Однако аналитики не исключают, что ответный шаг Москвы может быть более практичным, например российская армия поразит британские беспилотные летательные аппараты и разведывательные самолёты, находящиеся вблизи России (особенно - в Чёрном море), которые как раз таки передают украинской армии разведывательные данные.

Герхард Манготт подчеркнул, что разрешить Украине использовать западное оружие, пользуясь данными спутниковой разведки НАТО и привлекая при этом военных советников, является решением, которое несомненно ущемляет жизненно важные интересы России. Он считает, что общественность, убеждённая в отсутствии реакции Москвы на этот шаг, в корне ошибается.