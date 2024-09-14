Речь идёт о попытках развития нового участка недалеко от населённого пункта Новый Путь.

После того, как российская армия начала осуществлять контрнаступательные действия в Кореневском районе Курской области, пытаясь вытеснить украинских военных с их позиций, Вооружённые силы Украины предприняли новую попытку прорыва российской государственной границы в Глушковском районе. Об этом сообщали российские Telegram-каналы и военкоры. «Курское направление на утро 13.09.24». - Telegram-канал Мир сегодня с "Юрий Подоляка"Издание Forbes, ссылаясь на аналитику военного эксперта Дэвида Экса, рассказало том, как украинская армия предприняла новую попытку прорыва российской государственной границы в Глушковском районе Курской области. По данным издания, манёвры украинских военных на российских территориях полностью идентичны тем, что происходили в Запорожской области в прошлом году, но тогда группы столкнулись с самыми густыми минными полями и серьёзным отпором российской артиллерии и вертолётов.

В Глушковском районе была предпринята аналогичная тактика, по которой советский специальный танк ИМР-2, оснащённый минным тралом, прокладывал путь украинским военным, преодолевая оборонные линии. Изначально инженерная машина выполняла свои функции: пехота пробиралась через проложенную брешь в обороне, а ИМР-2 катился всё ближе к деревне Новый Путь, расположенной в 30 километрах от основного поля боя в Курской области. Однако в конце концов инженерная машина нарвалась на мину, попытки дальнейшего продвижения прервались.

Дэвид Экс допускает, что такой манёвр был направлен на то, чтобы провести неожиданную локальную операцию в тылу военных, наступавших с Глушковского района в районе Снагости. Он не исключает, что это была лишь разведка боем, за которой последуют новые украинские атаки с целью поддержать основные силы в Курской области.