Об этом сообщил официальный представитель ведомства Ведант Патель.

Известно, что уже сегодня американский президент Джо Байден обсудит с премьер-министром Великобритании Киром Стармером возможность снятия ограничений для Вооружённых сил Украины на применение западного оружия для ударов вглубь российских территорий.

Заместитель пресс-секретаря Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Ведант Патель на просьбу озвучить актуальную информацию по данному вопросу заявил, что Вашингтон пока не может объявить о снятии ограничений для Киева на удары вглубь России. Он подчеркнул, что не собирается спекулировать на данной темы, а позиция его страны по данному вопросу остаётся неизменной.

Пока остаётся непонятным, пойдёт ли Вашингтон на такой шаг ради поддержки Украины. По данным издания The Times, наиболее вероятным является исход, при котором американские власти разрешат применять британские ракеты Storm Shadow (в их конструкции есть американские компоненты) в глубину российских территорий, но не американские комплексы ATACMS. В таком случае конечное решение будет зависеть от Лондона и в случае, если ответных шагов со стороны Москвы не последует, то в будущем удары ATACMS по России тоже могут стать реальностью.

Ранее российский президент Владимир Путин выступил с заявлением, в котором предупредил Запад, что Соединённые Штаты Америки и Европейский союз станут прямыми участниками российско-украинского конфликта, если разрешат удары вглубь России. Связано это с тем, что украинской армии придётся обращаться за помощью в корректировке обстрелов к западным партнёрам.