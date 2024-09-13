Американская сторона настаивает на необходимости поддерживать связь между военными.

Несмотря на то, что дипломатические отношения между Соединёнными Штатами Америки и Китаем находятся в состоянии кризиса, в Вашингтоне продолжают настаивать на необходимости поддерживать контакты на уровне военных. Определённые достижения в этом направлении уже имеются и в перспективе американские власти могли бы наладить диалог с Китаем на всех уровнях, если бы ставили перед собою такую цель. В пример можно привести встречу американского президента Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпинем, по итогам которой между сторонами удалось установить взаимопонимание, разрушенное на следующий день, когда Байден назвал своего собеседника диктатором.

Издание The Wall Street Journal пишет о том, что за последние несколько недель американские официальные лица добились организации встреч с рядом высокопоставленных китайских офицеров, в частности речь про генерала У Янаня (командует операциями в Южно-Китайском море), которого хотят привлечь на военную конференцию в штате Гавайи. Отмечается и участие американских военных в Сяншаньском форуме по безопасности.

Представитель Пентагона в разговоре с журналистами издания подчёркивает необходимость поддержки открытых линий связи, чтобы предотвратить переход от военной конкуренции в конфликт.

При этом The Wall Street Journal акцентирует внимание на том, что публично Вашингтон и Пекин на встречах продолжают занимать жёсткую позицию, не проявляя признаков взаимодействия.

Ранее в Китае предупредили Соединённые Штаты Америки о жёстких ответных мерах в случае размещения ракетных комплексов средней дальности в Японии или на Филиппинах. Нюанс в том, что такие ракеты уже присутствуют на Филиппинских островах.