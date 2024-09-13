Об этом заявил генерал-лейтенант Народно-освободительной армии Китая Хэ Лэй.

Недавно была новость о том, что Армия Соединённых Штатов Америки заинтересована в размещении ракетных комплексов средней дальности на территории Японии. Об этом сообщила Министр обороны Сухопутных войск Армии Соединённых Штатов Америки Кристин Уормут.

Генерал-лейтенант Народно-освободительной армии Китая Хэ Лэй во время 11-го Сяншаньского форума по безопасности, проходящего в Пекине, заявил, что китайские власти готовы принять мощные ответные меры, чтобы не допустить размещение американских ракет в любых странах Азиатско-Тихоокеанского региона, вне зависимости от того, где конкретно они будут размещены - в Японии или на Филиппинах.

Китайский генерал считает, что развёртывание ракет средней дальности Соединёнными Штатами Америки станет самой большой угрозой безопасности, с которой сталкивался регион.

Впрочем, стоит понимать, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а именно на Филиппинских островах, ещё весной были размещены американские ракеты средней дальности. Тогда в Пекине подчеркнули, что этим решением Вашингтон и Манила спровоцировали геополитическую конфронтацию, усилив напряжённость в регионе и подорвав региональный мир.