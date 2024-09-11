Изначально их размещение было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но в 2019 году стороны его аннулировали.

Министр обороны Сухопутных войск Армии Соединённых Штатов Америки Кристин Уормут заявила, что Пентагон заинтересован в размещении ракет средней дальности на территории Японии. Отмечается, что до 2019 года такие действия были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - подписанный в декабре 1987 года документ между Соединёнными Штатами Америки и Советским союзом (в дальнейшем - Россией), направленный на отказ от развёртывания ракет дальностью 500 - 5 000 километров, а также уничтожение ракет данного типа. В 2019 году американский президент Дональд Трамп, который обвинил Москву в несоблюдении договора, объявил о выходе страны из него. На следующий же день российский президент Владимир Путин принял аналогичное решение.

Как отмечает японское издание Nikkei, об этом стало известно на конференции в штате Вирджиния. Вопрос был поднят Уормут ещё в августе, когда она пребывала в Японии со служебным визитом. Предполагается, что американская армия может развернуть на японских территориях ракетные комплексы средней дальности Typhon.

Примечательно, что в этом году Вашингтон также объявил о планах развернуть на территории Германии ракеты средней дальности BGM-109 Tomahawk.