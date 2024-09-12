Издание уверяет, что попытки американских властей «управлять эскалацией» привели к обескровливанию украинских сил и усилению российской армии.

Издание Foreign Policy пишет о том, что Администрация американского президента Джо Байдена взяла неверный курс, направленный на одновременное противостояние России и сдерживание российско-украинского конфликта в текущих пределах, чтобы не допустить его разрастание в нечто большее. Однако такие попытки Запада «управлять эскалацией» приводят к тому, что украинские силы всё больше истощаются, а российская армия обретает мощь.

Признаками этого издание видит конкретные действия Вашингтона, например задержку поставок оружия. Американские власти вместо того, чтобы предоставить Киеву весь спектр запрашиваемых вооружений, ограничиваются определёнными типами, накладывая при этом на них существенные ограничения. Причём порой задержки в поставках сложно объяснить техническим фактором, особенно, когда речь идёт об обучении украинских военных: Пентагон не пытается обучить существенное количество украинских военных использованию критически важного оружия, ограничиваясь небольшими группами.

Foreign Policy имеют и другой пример - ограничения на дальнобойность поставляемого Украине оружия. Вашингтон ограничил украинскую армию в ударах вглубь российских территорий как ракетами американского производства ATACMS, так и британского - Storm Shadow. Всё это наглядно демонстрирует то, как американское правительство пытается «управлять эскалацией», не давая серьёзно эскалировать конфликт, растягивая принятие всех важных решений на месяцы.

Причём, как отмечает издание, в странах Восточной Европы не совсем согласны с такой стратегией и публично критикуют Вашингтон, призывая его усиливать поддержку Украины и не ограничивать украинских военных в решениях.

Авторы издания заключают, что такая стратегия Соединённых Штатов Америки по Украине обернулась серьёзными потерями для украинской армии. Более того, попытки «управлять эскалацией» позволяют России постепенно адаптироваться к новым условиям, тем самым лишь закаляя российскую армию на поле боя.