Он подчеркнул, что подтвердить поставку сможет только тогда, когда будут реальные доказательства.

На этой неделе появилась информация от иностранных средств массовой информации о переправке из Ирана в Россию через Каспийское море иранских баллистических ракет. Позже её подтвердили в Соединённых Штатах Америки, но опровергли в Тегеране. Российские официальные лица не смогли подтвердить или опровергнуть поставку российской армии иранских ракет.

Владимир Зеленский во время участия в Четвёртом саммите Крымской платформы прокомментировал данный вопрос, подчеркнув, что не может пока что подтвердить применение иранских ракет российскими военными. Он отметил, что Киев обладает информацией немного больше, чем общественность - всё благодаря сотрудничеству с разведкой западных союзников.

По словам Зеленского, подтвердить факт получения Россией ракет он сможет только тогда, когда будет реальное доказательство их применения по украинским территориям.

В то же время Зеленский указал на имеющуюся у Москвы лицензию на сборку и производство собственных дронов-камикадзе «Герань» на базе иранских беспилотников Shahed. Официально иранские власти опровергают поставку России беспилотных летательных аппаратов или передачу технологий для налаживания их производства на территории России.