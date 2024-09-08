Иранская миссия при Организации объединённых наций призывает воздерживаться от поставок оружия сторонам российско-украинского конфликта.

Ещё в прошлом году появилась информация о готовящихся Ираном поставках баллистических ракет Fath-360 в Россию. Недавно издание The Wall Street Journal сообщило, что иранские власти уже могли поставить первую ракет оружия российской армии. В то же время в Соединённых Штатах Америки предупредили Тегеран о последствиях такого решения.

Иранская миссия при Организации объединённых наций опровергла обвинения в поставках оружия Москве, заверив, что позиция Ирана остаётся прежней и предполагает нейтралитет, отказ от оказания военной помощи сторонам российско-украинского конфликта. Соответствующее заявление распространило иранское государственное издание Информационное агентство Исламской Республики (IRNA)

Помимо этого дипломаты настаивают на том, что передача оружия любой из сторон российско-украинского конфликта приведёт к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и отхода от первоначальной задачи по установлению мира в регионе. По этой причине представительство призвало другие страны воздерживаться от поставок оружия Украине или России.

Стоит напомнить, что Тегеран также отвергает поставку российской армии ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed 136 или передачу технологий для разработки аналогичных дронов.