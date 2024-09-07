В США уже дали комментарий ситуации, не уточнив, были ли уже переданы иранские ракеты, но предупредив Тегеран о возможных санкциях.

Ещё в прошлом году появилась информация о том, что Иран готовит поставку баллистических ракет малого радиуса действия Fath-360 российской армии. В этот раз издание The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных американских и европейских чиновников, сообщает, что Тегеран якобы уже поставил Москве партию своих ракет.

По данным издания, поставка баллистических ракет произошла в момент, когда российская армия усилила обстрелы украинских территориях после относительно продолжительной паузы.

На Западе предупреждали Иран, что такая поставка обойдётся стране новыми санкциями. Как пишет The Wall Street Journal, европейские и американские чиновники уже работают над новым пакетом санкций, который будет введён против Ирана и его ракетной программы, связанными с ней компаниями, включая транспортные.

Спикер Совета национальной безопасности при Белом доме Шон Саветт, комментируя возможную отправку иранских ракет России, заявил, что Тегеран был предупреждён о последствиях такого решения. По его словам, любая передача баллистических ракет российской армии станет причиной эскалации российско-украинского конфликта. Однако американский чиновник не дал точный ответ, были ли отправлены Fath-360 российским военным.