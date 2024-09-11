Вчера стало известно, что данный вопрос вновь обсуждается Вашингтоном.

В этом месяце американские власти казалось бы окончательно дали понять, что не снимут ограничения для Вооружённых сил Украины на удары американскими ракетами ATACMS вглубь российских территорий. Однако после подтверждения Вашингтоном информации о поставках иранских баллистических ракет России позиция Белого дома потерпела изменения: в пятницу американский президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят снятие ограничений с поставляемого Киеву дальнобойного оружия.

Журналист издания Axios Джулигрейс Бруфке сообщает, что как раз таки после этого разговора Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми посетят Киев, где в совместном заявлении официально объявят о снятии ограничений на удары ATACMS вглубь России.

Как утверждает Бруфке, об этом ей стало известно из интервью с председателем комитета по международным делам Палаты представителей республиканцем Майкла Маккола. Конгрессмен рассказал журналистке, что во время его недавнего разговора с Энтони Блинкеном тот подтвердил свои намерения поехать в Киев с Дэвидом Лэмми, чтобы объявить о снятии ограничений на дальнобойность с применяемого Вооружёнными силами Украины американского оружия.