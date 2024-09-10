Причиной тому является возможная поставка России иранских баллистических ракет.

В начале месяца появилась информация о поставке Ираном своих баллистических ракет России. Позже её опровергло представительство страны в Организации объединённых наций, но в то же время иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани из Комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики подтверждает поставку оружия. Российские власти официально не подтверждали получение иранских ракет от Тегерана.

Заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Ведант Пател заявил о готовности Вашингтона предпринять серьёзные меры в отношении Ирана за оказываемую военную помощь России.

Американский чиновник подтвердил получение информации о поставке иранских ракет российской армии, подчеркнув, что Соединённые Штаты Америки и страны «Большой семёрки» (G7) готовы предпринять действия, за которыми последуют серьёзные последствия для Тегерана. Однако он не уточнил, о каких именно последствиях идёт речь.

Иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани, комментируя возможные последствия в случае поставки иранских ракет России, выразил мнение, что Ирану уже не будет хуже от санкций, чем сейчас. Страна и так находится под различными санкциями, вводимыми как международными организациями, так и разными американскими президентами, в том числе Дональдом Трампом.