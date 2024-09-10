Всё это на фоне недавнего инцидента в Золингене.

Не так давно в немецком городе Золинген во время городского празднования человек арабской внешности совершил нападение с ножом на местных граждан. На фоне этого, немецкий канцлер Олаф Шольц выступил с призывом усилить меры по депортации нелегальных мигрантов. Ситуация также затронула и другие методы борьбы с проникновением в страну мигрантов.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отдала приказ ввести с 16 сентября 2024 года временные меры по усилению контроля на всех сухопутных границах Германии (в особенности - Польша, Чехия, Австрия и Швейцария), чтобы снизить приток мигрантов. Всё это в рамках борьбы с нелегальной миграцией, трансграничной преступностью и терроризмом.

Немецкое издание Bild отмечает, что правительству Германии удалось разработать эффективную модель отказа в миграции, соответствующую всем требованиям европейского законодательства.

По состоянию на 2020 год в Германии проживало около полутора миллиона арабов, а в Берлине их число составляло почти 3% от общего числа населения столицы. С 2023 года немецкие власти усилили меры по высылке незаконных мигрантов, депортировав за год 16 тысяч человек, то есть на 27% больше, чем за прошлый год.