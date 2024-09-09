Целями израильской авиации стали военные объекты.

Вчера ночью стало известно, что Военно-воздушные силы Израиля провели авиационный удар по военным объектам в центральной части Сирии, в частности по провинциям Дамаск, Тартус и Хомс. Арабские издания отмечают, что активность израильских сил была зафиксирована около 20:23 по московскому времени.

В Министерстве обороны Сирии отчитались о работе противовоздушной обороны, направленной на отражение «израильской агрессии» против центральной части страны. Государственное Сирийское арабское информационное агентство (SANA) сообщает о пожаре на одной из дорог в городе Масьяф (провинция Хама), также есть информация об ударе по научно-исследовательскому центру Хама. При этом ряд атак были отражены сирийской противовоздушной обороны.

Израильский авиационный обстрел, по данным больницы Масьяфе, привёл к гибели по меньшей мере четырёх человек и пятнадцати раненых, некоторые из них - в критическом состояние.

Известно, что Израиль принимает косвенно участие в гражданской войне в Сирии, используя для этого свою авиацию. Целями израильских военно-воздушных сил являются правительственные силы страны, объекты ливанской группировки «Хезболла» .