Речь о некоем водолазе, который уже покинул страну.

В сентябре 2022 года произошла диверсия на «Северных потоках» в Балтийском море, которая сделала невозможным дальнейшую прокачку газа по ветке «Северный поток-1», а «Северный поток-2» так и не был введён в эксплуатацию. Россия неоднократно обращалась к западным странам с запросами по делу о подрыве газопроводов, при этом Соединённые Штаты Америки прослеживали в этой ситуации российский след.

Стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины, который причастен к организации диверсии на «Северных потоках». Им оказался некий инструктор по дайвингу Владимир Ц.

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Помимо украинца Владимира, в причастности к диверсии подозревают ещё двоих дайверов с украинским гражданством, однако все подозреваемые уже покинули территорию страны. При этом в поле зрения правоохранительных органов по делу о подрыве газопроводов всего шесть человек, пять из которых - мужчины и одна - женщина. По итогам расследования прокуратура пришла к выводу, что дайверы вместе с подельниками могли прикрепить взрывное устройство к газопроводу во время очередного погружения на дно моря.

Представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер сделал своё заявление на фоне появившейся информации, подчеркнув, что каким бы не были результаты расследования на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2», позиция Берлина по поддержке Киева останется неизменной.