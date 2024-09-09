Благодаря этому космическому судну миллиардер планирует колонизировать планету.

Основатель компаний SpaceX, Tesla и владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск уже давно рассказывает о своей цели колонизировать Марс, сделав его пригодным для жизни. Он акцентировал внимание на том, что основное препятствие для реализации этой задумки заключается в стоимости отправки одного килограмма полезной нагрузки - почти один миллиард долларов. В его планах снизить расходы до 100 тысяч долларов за килограмм полезной нагрузки, благодаря чему можно доставить всё необходимое «марсианской миссии»

В своей социальной сети Маск сообщил, что уже через два года корабль Starship может совершить беспилотный полёт на Марс, чтобы протестировать безопасность посадки на планету. В случае, если испытание поверхности пройдёт успешно, то уже SpaceX отправят уже пилотируемые космические аппараты на «Красную планету»

После того, как первая пилотируемая высадка произойдёт, количество новых полётов на Марс будет расти в геометрической прогрессии и уже через двадцать лет появится возможность основать самодостаточную колонию.

«Многопланетность значительно увеличит вероятную продолжительность жизни сознания», - добавил он.

Тем не менее, пуски кораблей SpaceX далеко не один раз заканчивались неудачей. Не стоит исключать, что программа по колонизации Марса также может пойти не по плану. В любом случае, освоение «Красной планеты» займёт десятилетия.