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Nacvark
Начальник украинской разведки Буданов считает Telegram угрозой для национальной безопасности Украины
Украинский генерал настаивает на том, что анонимных каналов существовать не должно.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что один из самых популярных мессенджеров Telegram является «вредным» и представляет угрозу для украинской национальной безопасности. Он подчеркнул, что никогда не боялся об этом говорить в открытую.

По словам украинского генерала, данный мессенджер является главным источником получения информации общественностью, поэтому есть серьёзный риск иностранных информационных операций. Буданов отметил, что не выступает за полное ограничение доступа к Telegram, считая это достаточно сложной работой по сравнению с блокировкой в стране «ВКонтакте» и «Одноклассники», но считает необходимым деанонимизировать все каналы в мессенджеры.

Кирилл Буданов предлагает пользователям мессенджера регистрировать новостные каналы (как именно - не уточняется), чтобы было понятно, кому они принадлежат. В противном случае, если регистрации нет, доступ к таким каналам должен быть ограничен.

Примечательно, что социальную сеть X (бывший Twitter), принадлежащую американскому бизнесмену Илону Маску, глава украинской разведки счёл безопасной.

#украина #telegram #буданов
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