Украинский генерал настаивает на том, что анонимных каналов существовать не должно.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что один из самых популярных мессенджеров Telegram является «вредным» и представляет угрозу для украинской национальной безопасности. Он подчеркнул, что никогда не боялся об этом говорить в открытую.

По словам украинского генерала, данный мессенджер является главным источником получения информации общественностью, поэтому есть серьёзный риск иностранных информационных операций. Буданов отметил, что не выступает за полное ограничение доступа к Telegram, считая это достаточно сложной работой по сравнению с блокировкой в стране «ВКонтакте» и «Одноклассники», но считает необходимым деанонимизировать все каналы в мессенджеры.

Кирилл Буданов предлагает пользователям мессенджера регистрировать новостные каналы (как именно - не уточняется), чтобы было понятно, кому они принадлежат. В противном случае, если регистрации нет, доступ к таким каналам должен быть ограничен.

Примечательно, что социальную сеть X (бывший Twitter), принадлежащую американскому бизнесмену Илону Маску, глава украинской разведки счёл безопасной.