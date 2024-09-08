Киев пытается наращивать производство собственного оружия.

Владимир Зеленский заявил, что украинские власти запустят производство собственного оружия в подземной сети заводов. Таким образом Киев надеется обеспечивать себя оружием в условиях, когда поставки вооружений от Запада задерживаются.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» одобрил данные планы, подчеркнув, что союзники продолжат оказывать помощь Киеву, чтобы сдерживать Россию. В то же время Зеленский обратил внимание на то, что Запад до сих пор не исполнил свои обязательства по поставке большей части обещанных систем противовоздушной обороны.

В последнее время Киев пытается активно наладить производство различных вооружений на своих территориях, но сталкивается с отсутствием денег на эти цели. Мало союзников заинтересовано финансировать украинский военно-промышленный комплекс, когда проще закупать оружие для Украины у своих производителей, тем самым инвестируя в собственную оборонную промышленность.

Ещё в мае издание El Mundo писало о строительстве Киевом подземных заводов, которые будут использоваться для производства оружия. Таким образом украинские власти хотят избежать уничтожения производственных мощностей, которые, так или иначе, рассекречиваются и оказываются под ударом российских сил. Часть заводов будет полностью под землёй, а другая - закамуфлирована.