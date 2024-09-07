Он пообещал «дать по голове всем ворам и шарлатанам» в случае его избрания.

Известный боец смешанных боевых искусств (ММА, федерация UFC) Конор Макрегор в своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) опубликовал в пост, в котором сообщил о планах выдвинуть кандидатуру на пост президента Ирландии. Он подчеркнул, что приближается 2025 год и его кандидатура является единственной, готовой работать исключительно на благо народа.

Помимо этого ирландский боец пообещал «дать по голове всем ворам и шарлатанам» в случае, если его изберут президентом в следующем году. Макрегор планирует использовать свои президентские полномочия, в частности возможность распускать ирландский парламент, чтобы «добиться ответов» от «воров рабочего класса, разрушителей малого бизнеса и семейных уз», тем самым представляя интересы ирландского народа.

В 2023 году Конор Макрегор, фактически завершивший с активной карьерой в UFC, не исключил, что может выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в Ирландии. Как раз таки тогда ему исполнилось 35 лет, что позволяет экс-чемпиону выдвигаться на президентский пост, если, конечно, его поддержат как минимум 20 парламентариев, чего требует ирландское законодательство.