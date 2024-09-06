Он отметил, что свой выбор сделает американский народ.

В Соединённых Штатах Америки неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы. Запланированные на ноябрь 2024 года выборы не стали исключением в Генеральный прокурор страны Меррик Гарланд уже сделал заявление, в котором указал на российское влияние, пытающееся обеспечить победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Президент России Владимир Путин, комментируя выборы в Соединённых Штатах Америки, заявил, что Москва не может выбирать своих фаворитов и это должен сделать американский народ. Тем не менее, если всё же говорить в контексте фаворитов на выборах, то для Кремля предпочтительным вариантом является кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

По словам российского президента, до этого его фаворитом был Джо Байден, но когда тот снялся с выборов, место было занято вице-президентом Харрис. Он также напомнил, что при президентстве Дональда Трампа против России было введено самое большое количество санкций.

Путин подчеркнул, что у кандидата от демократов «заразительный смех», поэтому, скорее всего, у неё всё хорошо и если это действительно так, то вполне вероятно, что она может воздержатся от введения санкций против России.