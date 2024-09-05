Четыре из них будут поставлены до конца года.

Германия остаётся второй страной по уровню оказанной военной помощи Украине, уступая лишь Соединённым Штатам Америки. Основной вклад страна внесла поставками украинской армии систем противовоздушной обороны и боеприпасами, в частности артиллерийскими снарядами. Несмотря на это, в последующие годы прогнозируется снижение уровня немецкой поддержки Киева, но всё это ещё может изменится в ходе парламентских обсуждений, как и в прошлом году.

Стало известно, что Берлин разместил оборонный заказ на приобретение 22 систем противовоздушной обороны IRIS-T, пять из которых предназначены для немецкой армии, а семнадцать - для Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц во время выступления на базе Военно-воздушных сил страны.

Глава немецкого правительства отметил, что поставленные Украине системы уже помогли сбить порядка 250 российских ракет и беспилотных летательных аппаратов. Он также подчеркнул, что новые поставки свидетельствуют о намерениях Берлина поддерживать Киев в дальнейшем.

Предполагается, что четыре системы будут поставлены украинской армии до конца этого года. Остальные IRIS-T украинские военные получат уже в следующем году. Соответствующие контракты были уже подписаны и профинансированы

По данным издания Bloomberg, к 2026 году Вооружённые силы Украины получат как минимум 24 единицы IRIS-T, причём одна половина из них - малого радиуса действия, а другая - среднего.