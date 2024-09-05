Германия остаётся второй страной по уровню оказанной военной помощи Украине, уступая лишь Соединённым Штатам Америки. Основной вклад страна внесла поставками украинской армии систем противовоздушной обороны и боеприпасами, в частности артиллерийскими снарядами. Несмотря на это, в последующие годы прогнозируется снижение уровня немецкой поддержки Киева, но всё это ещё может изменится в ходе парламентских обсуждений, как и в прошлом году.
Стало известно, что Берлин разместил оборонный заказ на приобретение 22 систем противовоздушной обороны IRIS-T, пять из которых предназначены для немецкой армии, а семнадцать - для Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц во время выступления на базе Военно-воздушных сил страны.
Глава немецкого правительства отметил, что поставленные Украине системы уже помогли сбить порядка 250 российских ракет и беспилотных летательных аппаратов. Он также подчеркнул, что новые поставки свидетельствуют о намерениях Берлина поддерживать Киев в дальнейшем.
Предполагается, что четыре системы будут поставлены украинской армии до конца этого года. Остальные IRIS-T украинские военные получат уже в следующем году. Соответствующие контракты были уже подписаны и профинансированы
По данным издания Bloomberg, к 2026 году Вооружённые силы Украины получат как минимум 24 единицы IRIS-T, причём одна половина из них - малого радиуса действия, а другая - среднего.