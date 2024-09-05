Он утверждает, что соответствующий вопрос обсуждается в альянсе и решение пока не было принято.

Несмотря на то, что в подписанном между Польшей и Украиной соглашенит в сфере безопасности предусматривалась разработку механизма по сбивания российских ракет в украинском воздушном пространстве, если они находятся в приграничной с польскими территориями зоне, до реальных действий не дошло. Более того, польские власти не сбивают неопознанные цели даже в собственном воздушном пространстве, поскольку соответствующая рекомендация была предоставлена Варшаве союзниками по НАТО.

Президент Литвы Гитанас Навсегда во время совместной конференции с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что в североатлантическим альянсе обсуждают вопрос сбивания российских ракет в украинском воздушном пространстве. Он утверждает, что в военном блоке не было принято окончательное решение и ряд стран настаивают на его принятии в пользу Киева.

Польский президент также дал свой комментарий по ситуации, подчеркнув, что он выступал с соответствующей инициативой ещё в феврале этого года и она была поддержана украинскими властями. Однако другие страны-участники североатлантического альянса имеют своё мнение на этот счёт.

В НАТО дали понять, что вопрос противодействия российским ракетам не может приниматься в одностороннем порядке и решение должно поступить на уровне всего альянса, ведь есть риск прямого вмешательства в российско-украинский конфликт.