Это позволит украинским властям разблокировать выплату в 1,1 миллиарда долларов.

Государственная экономика Украины пытается удерживаться на плаву за счёт взносов иностранных партнёров, в частности Соединённых Штатов Америки, стран Европейского союза и Международного валютного фонда. Тем не менее, даже это не позволяет полностью закрыть дефицит бюджета на следующий год, который может составить 15 миллиардов долларов.

Издание Bloomberg пишет, что на этой неделе представители Международного валютного фонда посетят Украину в рамках четырёхлетней программы по выделению 15,6 миллиардов долларов. В рамках этой программы украинские власти могут разблокировать выплату в 1,1 миллиарда долларов, если выполнят все условия организации.

По данным издания, в этот раз среди условий представители МВФ могут назвать необходимость девальвации (ослабления) гривны, повышения налогов и снижения процентных ставок. При этом предложенные украинским правительством изменения по налоговой политике организацию не устраивают, поскольку они слишком мягкие на фоне серьёзного дефицита государственного бюджета. Что касается ослабления гривны, украинские власти также не желают идти на этот шаг, ведь с октября 2023 года национальная валюта Украины уже потеряла 10% от своей ценности.

Пока что информация по данному вопросу официально не комментируется Национальным банком Украины или Международным валютным фондом.