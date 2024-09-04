Представитель монгольского правительства напомнил, что Улан-Батор зависит от российских энергоносителей.

После того, как стало известно о планах российского президента Владимира Путина посетить Монголию, в интернете сразу начали говорить о его возможном аресте по ордеру Международного уголовного суда, ведь Улан-Батор ратифицировал Римский статут. Очевидно, что ждать этого не стоило, иначе никакой поездки попросту не было бы. В Кремле уже говорили, что данный вопрос улажен и никаких беспокойств по поводу ареста Путина нет.

Издание Politico, взяв комментарий по ситуации у представителя монгольского правительства, пишет, что Улан-Батор отказался арестовывать российского президента из-за энергетической зависимости от России и политики нейтралитета.

Собеседник издания объясняет, что Монголия импортирует 95% нефтепродуктов из России, а её 20% энергоснабжения поступает из соседних стран. Он подчеркнул, что такие поставки обеспечивают существование монгольского государства и его народа. Тем не менее, есть и другая причина - политика нейтралитета, которой придерживается Улан-Батор во всех дипломатических отношениях.

В Международном уголовном суде уже предупреждали, что Ассамблея оставляет за собою предпринять какие-либо меры по отношению к стране, отказавшейся следовать Римскому статуту, но вряд ли Гаагский суд способен как-либо повлиять на Монголию. С другой стороны, отказ исполнять ордер международной судебной инстанции создаёт ещё один негативный прецедент, портящий репутацию данного суда.