Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба подчеркнул, что речь не о членстве, а преодолении неопределённости касаемо будущего Украины в альянсе.

Ни в прошлом, ни в этом году Киев не смог получить на саммитах НАТО гарантии, что Украина сможет стать полноправным участникам североатлантического альянса хотя бы после завершения российско-украинского конфликта. Руководство военного блока воздерживается от обещаний, ограничиваясь фразами: «Украина близка к НАТО, как никогда».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию CNN заявил, что его страна может получить приглашение в североатлантический альянс ещё до запланированного на 2025 год саммита в Нидерландах. Он подчеркнул, что речь не о гарантированном членстве, а хотя бы преодолении неопределённостей, касающихся будущего Украины в альянсе.

По мнению украинского министра, если у НАТО будет соответствующее желание, то способы всегда найдутся. Он подтвердил, что вопрос евроатлантический интеграции Украины остаётся в повестке дня и обсуждается, в первую очередь, с Соединёнными Штатами Америки.

Дмитрий Кулеба считает, что есть чёткая возможность предоставления Украине приглашения в североатлантический альянс до 2025 года и его страна заслуживает получение этого предложения.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг уже называл условия, при которых украинское государство может интегрироваться в НАТО. В первую очередь это завершение боевых действий, отсутствие конфликта с Россией, сохранение прозападного правительства и курса на евроатлантическую интеграцию.