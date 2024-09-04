Средства будут переданы через Международный фонд курируемый Великобританией.

Вчера правительство Норвегии объявило о планах направить 570 миллионов норвежских крон (53 миллиона долларов) в Международный фонд поддержки Украины (IFU), откуда средства будут направлены на оказание помощи Киеву.

Международный фонд поддержки Украины (IFU) - фонд, направленный на оказание военной помощи Украине, возглавляемый Великобританией. В него также входит Австралия, Норвегия, Дания, Швеция, Исландия, Литва и Новая Зеландия.



Предполагается, что выделенные деньги будут потрачены на приобретение беспилотных летательных аппаратов и средств противовоздушной обороны, которые впоследствии поставят Вооружённым силам Украины. Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам считает, что новые поставки военного оборудования крайне необходимы Киеву, чтобы противостоять России.

Данное пожертвование является рекордным для Норвегии. С 2022 года норвежское правительство отправило в IFU более 170 миллионов долларов. На сайте британского правительства утверждают, что восемь стран мира объединили усилия и смогли направить Киеву более одного миллиарда фунтов стерлингов для закупки нового вооружения.