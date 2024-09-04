Он предусматривает особое военное сотрудничество между странами, в том числе в сфере ядерного оружия.

С 1958 года между Соединёнными Штатами Америки и Великобританией действует Договор о взаимной обороне (Mutual Defence Agreement), который предполагает сотрудничество между странами в оборонной сфере. Примечательным в документе являются положения насчёт сотрудничества в сфере ядерного оружия, что позволяет сторонам обмениваться соответствующими технологиями и информацией, но без прямой передачи ядерного арсенала.

Изначально предполагалось, что данный договор будет продлеваться каждые десять лет. Последнее его продление произошло ещё в 2014 году, а сейчас страны желают отменить эту норму, бессрочно продлив действие документа. С такой инициативой выступал американский президент Джо Байден.

Аналитики Financial Times считают, что такое решение позволит гарантировать оборонное сотрудничество между странами вне зависимости от того, кто будет заниматься пост американского президента.

На фоне этого Вашингтон и Лондон приступают к дорогостоящей модернизации арсеналов ядерного сдерживания. Бюджет британской программы в следующие десять лет вырастет на 62%, достигнув 131 миллиарда долларов, а 30-летняя программа модернизации американских ядерных вооружений обойдётся штатам в 75 миллиардов долларов ежегодно.