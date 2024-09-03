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Nacvark
Председатель Фонда развития цифровой экономики озвучил возможные сроки блокировки YouTube
Учитывая текущие тенденции, доступ к видеохостингу могут ограничить уже через 3 - 5 месяцев.

В июле американский видеохостинговый сервис YouTube начал замедляться у россиян. Позже выяснилось, что замедление действительно происходит и причина не только в аппаратной части, но и в игнорировании предъявленных Google требований России. В Государственной думе уже говорили, что для возобновления работы видеохостинга, как это было прежде, американская компания должна открыть представительство в России и следовать российскому законодательству, то есть выплатить все наложенные штрафы и удалять контент с площадки по требованию «Роскомнадзора».

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, в прошлом советник российского президента по развитию интернета, Герман Клименко озвучил возможные сроки, в которые доступ к YouTube может быть ограничен для россиян окончательно.

По словам российского деятеля, изначально в Москве были обеспокоены, что блокировка американского видеохостинга заставит людей выйти на улицы, поэтому была проведена оценка рисков и ситуация оказалась контролируемой. Учитывая текущие тенденции, Клименко считает, что YouTube в текущем состоянии проработает в России ещё 3 - 5 месяцев, а после будет окончательно заблокирован.

Помимо этого Герман Клименко утверждает, что российское правительство вполне может разработать условия для того, чтобы обход блокировки через VPN стал невозможен даже с технической точки зрения. В пример он приводит Китай, где свежие анонимайзеры действительно некоторое время работают, но потом доступ к ним пропадает.

#россия #youtube #герман клименко
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