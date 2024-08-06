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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдуме объяснили, что должно произойти, чтобы замедление YouTube в России прекратилось
Коротко: Google должен взять себя в руки и начать исполнять требование законодательства РФ. Просто и без затей.

Приблизительно с 24 июля в России наблюдаются проблемы с загрузкой видеороликов на YouTube, а с 1 августа загрузка контента с видеохостинга компании Google в РФ через сети домашних провайдеров и вовсе прекратилась. Представители власти связали происходящее с тотальной деградацией сети Google в России и нежеланием компании эту сеть модернизировать с учётом постоянно растущего трафика на YouTube, а также с актом принуждения Google к исполнению российского законодательства касательно исключения запрещённого видеоконтента как минимум из поисковой выдачи и из алгоритмов, а желательно — с серверов вообще.

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Пока что Google в чувства не приведён, а это значит, что YouTube в России будет помаленьку неизбежно «помирать» и терять аудиторию. Уже сейчас бешеными темпами набирает популярность «VK Видео», и объяснение этому простое: далеко не каждый готов раскошелиться на платный VPN без ограничений по скорости и времени подключения, чтобы восстановить доступ к YouTube, а без данных телодвижений американский видеохостинг работает разве что через мобильное приложение и только через мобильную интернет-сеть, что, как вы понимаете, не всегда удобно.

И вот, сегодня зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин объяснил, что должно произойти, чтобы YouTube в России возобновил работу как прежде. Условия, на самом деле, простые и вполне естественные. От Google требуется официально вернуться в Россию и открыть в стране своё представительство, затем заплатить все штрафы, заняться модернизацией оборудования и полностью соблюдать внутреннее законодательство РФ. Проще говоря, запрещённый в РФ контент должен удаляться с YouTube по первому же требованию Роскомнадзора, и игнорировать эти требования YouTube не имеет никакого права.

Принудительная блокировка YouTube в России, добавил Горелкин, не рассматривается. Очевидно, в России надеются на то, что Google возьмётся за голову и поймёт, что присутствовать на рынке и быть свободным от его требований у него не получится. Надежда, конечно, умирает последней, но в случае с Twitter Россия никакого проблеска здравого смысла от компании не дождалась. Как не дождалась и от Meta (запрещённая в России экстремистская организация). Возможно, с Google всё сложится иначе, но мы бы на это не рассчитывали.

#россия #политика #google #youtube
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Nvidia&Intel Hater
22:01
а надо было не штрафовать .а закрыть.много чего не так делали.
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
Alxndr
22:00
Все на месте в гитхабовском архиве.
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
Nvidia&Intel Hater
21:59
навальный просто сдох.сердечко слабое оказалось,а он что думал ему лагеь будет пионерский и артек ??нет уж.для вас гнид самые лучшие заполярные лагеря предоставим.Типо Харп
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
Nvidia&Intel Hater
21:58
как раз ты мразь и есть поклонник нацистов ибо за 404 топишь.так что хлеборезку запахни
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
Nvidia&Intel Hater
21:58
наркоман зелебобик =укростан
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
Nvidia&Intel Hater
21:57
ты лучше молчи сиди.тебе то все равно ,ибо ты гнида в ципсо сидишь .а этого клешнепалого оприходуют и не спросят.он думает с ним шуточки будут шутить
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
Nvidia&Intel Hater
21:56
сегодня вообще их нашествие на сайте.появились те кого сто лет небыло
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
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